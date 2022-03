Business news: Guinea-Conakry, colosso minerario russo Rusal smentisce notizia cessazione operazioni nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore russo di alluminio Rusal ha negato di avere difficoltà a far fronte ai propri obblighi finanziari in Guinea, smentendo così le notizie dei giorni scorsi secondo cui avrebbe cessato le operazioni nel Paese africano in seguito alle sanzioni imposte alla Russia per aver invaso l'Ucraina. "Nonostante la temporanea riduzione delle esportazioni di bauxite dalla Guinea a causa degli eventi in Ucraina, Rusal non prevede di cessare nessuna delle sue operazioni in Guinea", ha affermato il sito web di notizie guineane "Guineenews", citando il capo delle pubbliche relazioni di Rusal. Rusal è uno dei maggiori investitori stranieri in Guinea, dove possiede e gestisce la Compagnie des Bauxites de Kindia (Cbk) ed esporta minerale da Dian-Dian, il più grande giacimento di bauxite del mondo. La Guinea è uno dei principali esportatori mondiali di bauxite. (Res)