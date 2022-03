Business news: giunta Guinea-Conakry, vogliamo avere "voce in capitolo" in definizione prezzi di ferro e bauxite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guinea vuole "avere voce in capitolo" nello sviluppo del giacimento di ferro di Simandou, ritenuto il più grande al mondo, e a lungo termine "far sentire la sua voce" sulla definizione dei prezzi del ferro o della bauxite sui mercati globali. Lo ha dichiarato il primo ministro Mohamed Beavogui, commentando la decisione della giunta militare al potere a Conakry di sospendere tutte le attività nel giacimento sudorientale. "Siamo i principali produttori di bauxite nel mondo oggi, quindi il prezzo della bauxite passa attraverso la Guinea e (su questo) dobbiamo avere voce in capitolo e ci deve essere una ricaduta (positiva) per le nostre popolazioni", ha detto ai media locali il capo del governo, per il quale in un futuro anche "il prezzo del ferro sarà calcolato dalla Guinea, dobbiamo assicurarci che la Guinea vinca". Le attività estrattive a Simandou, i cui blocchi 3 e 4 sono in mano all'anglo-australiano Rio Tinto insieme al cinese Chinalco oltre che in misura minore (15 per cento) allo stato guineano, sono ostacolate da anni da controversie sui diritti minerari e sospetti di corruzione. Per quanto riguarda i blocchi 1 e 2, le attività sono detenute dal 2019 dalla Société Minière de Boké (Smb), un consorzio formato dall'armatore di Singapore Winning Shipping, dal produttore cinese di alluminio Shandong Weiqiao, dal gruppo Yantai Port e dalla società di trasporti e logistica guineana United Mining Supply. L'estrazione dal sito, la cui capacità è stimata in 2,5 miliardi di tonnellate di minerale di alta qualità, avrebbe dovuto iniziare nel 2015. (Res)