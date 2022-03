Business news: Kenya, Authority aumenta prezzo di benzina e diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Authority che regola i prezzi del carburante in Kenya ha annunciato l'aumento tariffario di benzina e diesel, come conseguenza della guerra in corso in Ucraina e delle tensioni globali con la Russia. Come riferiscono i media locali, il prezzo di entrambi i combustibili è stato aumentato di 5 scellini (0,44 centesimi di dollaro), mentre rimane invariato quello del cherosene, usato ancora in molte famiglie non abbienti per cucinare. Il programma di sussidi petroliferi del Kenya ha mantenuto invariati i prezzi del carburante per quattro mesi consecutivi prima di quest'aumento. (Res)