Ucraina: Zelensky, l'assedio russo a Mariupol "passerà alla storia" come un "crimine di guerra"

- L'assedio russo contro la città ucraina Mariupol "passerà alla storia” e sarà ricordata fra i “crimini di guerra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio notturno pubblicato sui social. "Quello che hanno fatto gli occupanti, è un atto di terrore che sarà ricordato per i secoli a venire", ha detto Zelensky, parlando della difficile situazione in cui versa la città portuale situata nell’area sud orientale dell’Ucraina. I negoziati in corso con la Russia "non sono stati semplici o piacevoli, ma sono necessari", ha proseguito il capo dello Stato, secondo cui “l’Ucraina ha sempre cercato una soluzione pacifica". "Ora siamo interessati alla pace", ha ribadito Zelensky, secondo cui la Russia, invece, sta continuando a "mandare la propria gente al massacro", un riferimento agli scontri in corso a Chornobayivka – cittadina situata nell’area meridionale dell’Ucraina, poco a nord di Kherson – dove le forze ucraine hanno mantenuto le loro posizioni e per sei volte hanno respinto le offensive russe. "Nei luoghi in cui ci sono state delle battaglie particolarmente feroci, i corpi dei militari russi si stanno accumulando lungo la nostra linea di difesa", ha detto il presidente ucraino. "E nessuno sta raccogliendo questi corpi”, ha aggiunto Zelensky, nel tentativo di lanciare un messaggio ai militari delle forze di Mosca. (Kiu)