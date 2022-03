Ucraina: esercito rivendica l'uccisione del vice comandante della Flotta russa del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ucraine hanno annunciato di aver eliminato Andriy Paliy, vice comandante della Flotta russa del Mar Nero. È quanto si legge sul profilo Facebook dell’esercito di Kiev, secondo cui "le forze armate ucraine hanno eliminato il vice comandante per gli affari militari e politici della Flotta del Mar Nero della Federazione Russa, il capitano di primo grado Andriy Paliy”. L’informazione fornita dalle fonti militari ucraine non trova conferma da parte russa ed è, anche per questo motivo, difficilmente verificabile. (Kiu)