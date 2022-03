© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe hanno bombardato un istituto scolastico artistico a Mariupol, nell’area sud orientale dell’Ucraina. È quanto riferito dal consiglio comunale della città portuale sul proprio profilo Telegram, secondo cui in quest’edificio erano presenti circa 400 persone in cerca di rifugio. Al momento non è possibile stabilire se vi siano vittime o feriti in seguito all’attacco. (Kiu)