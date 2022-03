Russia: governo, sussidi alle aziende che assumono personale sotto i 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha firmato un decreto che consente alle aziende che assumono giovani sotto i 30 anni di ricevere un sussidio statale. "Le aziende che assumono giovani dipendenti nel 2022 potranno contare sul sostegno statale come parte del programma di sussidi per favorire l'occupazione", si legge nel documento, che specifica come la misura sia destinata ai cittadini di età inferiore ai 30 anni. "Il sussidio sarà pari a tre salari minimi, maggiorati del coefficiente distrettuale, dell'importo dei premi assicurativi e del numero degli occupati totali dell'azienda. Il datore di lavoro riceverà il primo pagamento un mese dopo l'assunzione del richiedente, il secondo dopo tre mesi, e il terzo dopo sei mesi", si legge nel decreto. (Rum)