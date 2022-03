Ucraina: Johnson avverte la Cina, decida se vuole stare dalla parte giusta della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha esortato la Cina a condannare l'invasione russa dell’Ucraina. In un'intervista rilasciata all’edizione domenicale del quotidiano “The Times”, Johnson ha detto che sostenere la Russia è come se fosse scelto di stare dalla parte sbagliata nella Seconda guerra mondiale, descrivendo quella in corso come una battaglia tra il bene e il male. "Con il passare del tempo e con l'aumento del numero delle atrocità russe, penso che diventi sempre più difficile e politicamente imbarazzante per le persone, sia attivamente che passivamente, perdonare l'invasione voluta dal presidente russo Vladimir Putin", ha detto Johnson, secondo cui la Cina starebbe iniziando ad avere dei "ripensamenti" sulla sua posizione neutrale. Secondo il primo ministro britannico, infatti, stanno emergendo dei "notevoli dilemmi" per coloro che pensavano di potersi sedere sulla recinzione e aspettare di vedere quale delle due parti sarebbe uscita vincitrice da questo conflitto. "Penso che a Pechino si stiano iniziando a vedere dei ripensamenti", ha detto Johnson. Le parole del premier britannico giungono dopo che ieri il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha definito la posizione di Pechino "obiettiva ed equa", aggiungendo che non avrebbe reagito alle pressioni internazionali. "Il tempo dirà che la posizione cinese è dalla parte giusta della storia", ha detto Wang.(Rel)