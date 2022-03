Energia: Johnson difende viaggio nel Golfo, al lavoro per ridurre costi forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha difeso la sua decisione di recarsi in settimana negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per tentare di ottenere forniture energetiche aggiuntive e calmierare gli effetti del rincaro dei prezzi causato dall’invasione russa dell’Ucraina. Gli incontri del primo ministro con Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, e Mohammed bin Zayed, il principe ereditario di Abu Dhabi sono arrivati nonostante gli avvertimenti che ci sarebbero state poche possibilità di successo. A prescindere dal risultato insoddisfacente della visita, Johnson – intervistato sull’edizione domenicale del quotidiano “The Times” – ha affermato che è stato giusto fare un tentativo, anche nel quadro delle critiche internazionali sul mancato rispetto dei diritti umani nei confronti delle autorità di Riad. “Il Regno Unito ha una relazione di lunga data con l'Arabia Saudita", ha affermato Johnson. “Non abbiamo inibizioni nel sollevare questi argomenti. Ma stiamo anche parlando di temi pragmatici che sono giuste per l'economia mondiale e dei consumatori del Regno Unito", ha aggiunto. "Stiamo facendo molti passi avanti per alleviare la pressione sui consumatori del Regno Unito, in modo che le loro bollette del gas, il prezzo del carburante, il costo del riscaldamento della loro casa calino", ha affermato il primo ministro. (segue) (Rel)