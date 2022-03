Energia: Johnson difende viaggio nel Golfo, al lavoro per ridurre costi forniture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo accelerare la spinta alle energie rinnovabili e andare due volte più veloci possibile con l'eolico. Sul nucleare, dobbiamo valutare un ripensamento e investire in piccoli reattori e in progetti più grandi. Dobbiamo portare avanti il solare e fare un uso migliore degli idrocarburi e dobbiamo assicurarci che il resto del mondo ci aiuti a superare la dipendenza” dagli idrocarburi provenienti dalla Russia, ha detto il premier britannico. Johnson ha affermato che le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina potrebbero essere "terribili" per i consumatori e gli automobilisti, che stanno già sperimentando prezzi record della benzina e bollette del carburante. Il primo ministro ritiene che le famiglie dovranno ora accettare costi più elevati come prezzo per affrontare Putin, le cui truppe hanno combattuto una guerra per procura nell'Ucraina orientale negli ultimi otto anni. “L'Occidente sta pagando qualcosa come 700 milioni di dollari al giorno a Putin in entrate di petrolio e gas. E lui sta usando quei soldi per finanziare la sua barbara aggressione in Ucraina”, ha concluso Johnson. (Rel)