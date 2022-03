Ucraina: Russia, usati missili ipersonici Kinzhal e Kalibr contro obiettivo militare a Konstantinovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I missili ipersonici russi Kinzhal e Kalibr sono stati impiegati per distruggere un deposito di stoccaggio per combustibili e lubrificanti delle forze armate ucraine vicino al villaggio di Konstantinovka, nella regione di Mykolaiv. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, durante un briefing con la stampa, in cui ha ammesso per la seconda l’impiego di questi armamenti nel conflitto in corso in Ucraina. "Dalle acque del Mar Caspio, i missili da crociera Kalibr e dallo spazio aereo della Crimea i sistemi aeronautici Kinzhal hanno distrutto un grande deposito di stoccaggio”, ha spiegato Konashenkov, secondo cui l’obiettivo era situato nella regione ucraina di Mykolaiv, nell’area meridionale del Paese. (Rum)