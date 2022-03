Libano: presidente Aoun da oggi in visita in Vaticano e in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano sta affrontando la crisi economica più grave della sua storia che ha portato a violente proteste di piazza nella seconda metà del 2019, anno in cui la valuta libanese ha iniziato a perdere valore a causa della carenza di dollari e le banche hanno imposto limiti di prelievo sui conti in dollari. Secondo dati della Banca mondiale, il Pil reale è crollato di almeno il 10,5 per cento nel 2021, sulla scia di una contrazione del 21,4 nel 2020. Dal 2019 al 2021, il Pil è passato da circa 52 miliardi di dollari a 21,8 miliardi di dollari, una contrazione del 58,1 per cento. Secondo la Banca Mondiale, una contrazione così brutale e rapida è solitamente associata a conflitti o guerre. Al momento il Libano sta cercando sostegno dai Partner occidentali e del Golfo per tentare di arginare la spirale di crisi aggravata ulteriormente dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Il Paese importa il 96 per cento del suo grano da Russia e Ucraina e dopo l’operazione militare lanciata da Mosca il 24 febbraio i prezzi del grano sono aumentati vertiginosamente nel Paese dei cedri. (Res)