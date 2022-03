Ucraina: Mariupol sotto assedio, bombardato istituto artistico con 400 persone all’interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si fa sempre più dura la battaglia per la conquista di Mariupol, la città sud orientale ucraina da settimane sotto assedio da parte delle forze russe. Le ultime novità che giungono dal principale porto sul Mar d’Azov riguardano un bombardamento che le forze russe avrebbero effettuato contro un istituto scolastico artistico dove erano rifugiate almeno 400 persone. La notizia, divulgata sul profilo Telegram del Consiglio comunale di Mariupol, non è stata ancora confermata, così come non è possibile verificare se vi siano morti o feriti a causa dell’attacco. L’attacco all’istituto artistico segue l’attacco subito dal teatro di Mariupol che non avrebbe provocato vittime ma lasciato intrappolate sotto le macerie centinaia di persone stipate in un rifugio sotterraneo allestito negli scantinati dello stabile. Mariupol ha subito alcuni dei più duri bombardamenti dall’inizio dell’invasione russa – giunta oggi al venticinquesimo giorno – e migliaia di persone sono rimaste per giorni senza forniture idriche e di energia elettrica. Stando ai dati forniti dalle autorità locali, più di 2.400 civili sono stati uccisi, un numero elevatissimo che ha costretto a fare ricorso a delle fosse comuni per consentirne la sepoltura. Ieri, intanto, grazie a uno dei corridoi umanitari attivati in accordo fra Ucraina e Russia, circa 4 mila persone sono riuscite a fuggire dalla città portuale. Tuttavia, le autorità ucraine riferiscono che migliaia di residenti locali sono stati trasferiti con le forze in alcune città russe, una notizia tuttavia che al momento non trova conferme.L’importanza di MariupolLa città di Mariupol è d’importanza strategica per la Russia. Se Mariupol dovesse cedere all’offensiva delle forze di Mosca e delle milizie filorusse del Donbass, queste otterrebbero il controllo di uno dei più grandi porti dell'Ucraina e rafforzerebbe il corridoio terrestre tra la Crimea e le regioni separatiste di Luhansk e Donetsk. Le forze russe sono di fatto già riuscite a realizzare questo corridoio terrestre nei giorni scorsi, riuscendo a spingere in profondità la loro avanzata nel territorio della regione di Donetsk. È chiaro, tuttavia, che il controllo di Mariupol consoliderebbe questo corridoio, oltre a metterlo in sicurezza da potenziali attacchi. Collegare la Crimea con la Russia continentale attraverso le aree controllate dai ribelli renderebbe molto più facile per la Russia trasferire merci e personale militare da e verso la Crimea. Attualmente la penisola è collegata alla terraferma russa tramite un unico ponte costruito dopo l'annessione russa della penisola avvenuta nel 2014.Zelensky, l’assedio a Mariupol passerà alla storia” come un “crimine di guerra"Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio notturno pubblicato sui social ha fatto riferimento proprio alla situazione in cui versa Mariupol, definendo l’assedio contro la città sud orientale un evento che "passerà alla storia” e sarà “ricordato per secoli” come un “crimine di guerra". "Quello che hanno fatto gli occupanti è un atto di terrore che sarà ricordato per i secoli a venire", ha detto Zelensky, parlando della difficile situazione in cui versa la città portuale situata nell’area sud orientale dell’Ucraina. I negoziati in corso con la Russia "non sono stati semplici o piacevoli, ma sono necessari", ha proseguito il capo dello Stato, secondo cui “l’Ucraina ha sempre cercato una soluzione pacifica". "Ora siamo interessati alla pace", ha ribadito Zelensky, secondo cui la Russia, invece, sta continuando a "mandare la propria gente al massacro", un riferimento agli scontri in corso a Chornobayivka – cittadina situata nell’area meridionale dell’Ucraina, poco a nord di Kherson – dove le forze ucraine hanno mantenuto le loro posizioni e per sei volte hanno respinto le offensive russe. "Nei luoghi in cui ci sono state delle battaglie particolarmente feroci, i corpi dei militari russi si stanno accumulando lungo la nostra linea di difesa", ha detto il presidente ucraino. "E nessuno sta raccogliendo questi corpi”, ha aggiunto Zelensky, nel tentativo di lanciare un messaggio ai militari delle forze di Mosca.Messi al bando 11 partiti filorussiIl presidente Zelensky, inoltre, ha annunciato la messa al bando di undici partiti politici presumibilmente legati alla Russia. Nell'oramai tradizionale discorso notturno, Zelensky ha affermato che tra i partiti presi di mira c'è la Piattaforma di opposizione - Per la vita, uno dei principali partiti filorussi presenti nella Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino. Fra le altre formazioni messe al bando figurano il Blocco di opposizione, Partito della Sharia, Nostro, Opposizione di sinistra, Unione delle forze di sinistra, Stato, Partito socialista progressista dell'Ucraina, Partito socialista Ucraina, Socialisti e Blocco Vladimir Saldo. (Kiu)