Business news: Egitto, incentivi finanziari ai coltivatori per vendere grano al governo

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ordinato al governo di concedere un ulteriore incentivo all'acquisto di grano locale per la stagione agricola in corso, con l'obiettivo di incoraggiare gli agricoltori a vendere la maggior quantità possibile allo Stato. La decisione è emersa durante un incontro fra Al Sisi, il primo ministro, Mostafa Madbouly, il ministro dell'Irrigazione, Mohamed Abdel Aty, e il ministro dell'Agricoltura, El Sayed El Qusayr, il generale Ihab El Far, capo dell'Autorità di ingegneria delle forze armate, e il generale Walid Abul-Magd, direttore dell'Autorità dei progetti nazionali. Al Sisi ha anche discusso della creazione di fabbriche di mangimi per pesci, nonché dello sviluppo dei laghi nel Paese, in particolare dei laghi dell'Alta Diga, Bardawil, Burullus e Manzala, della creazione di incubatori ittici, della prevenzione della pesca eccessiva e dell'aumento degli stock ittici in Egitto. Al Sisi ha chiesto lo sviluppo di centri di raccolta del latte, il miglioramento delle razze bovine per aumentare la produzione di carne e latticini e la fornitura di cure veterinarie. (Cae)