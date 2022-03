Business news: Algeria, presidente Tebboune vieta l'esportazione di prodotti di consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ordinato durante una riunione del governo di vietare l'esportazione di tutti i prodotti di consumo importati dall'Algeria, come zucchero, pasta, olio e semola. Lo hanno riferito i media nazionali, aggiungendo che il presidente Tebboune ha incaricato il ministro della Giustizia di preparare un disegno di legge per considerare un reato l'esportazione di materiali non prodotti localmente, come atto di sabotaggio dell'economia nazionale. Il presidente Tebboune ha anche ordinato di continuare a vietare completamente l'importazione di carne congelata e di incoraggiare il consumo di carne prodotta localmente. (Ala)