Business news: Libano, procura congela gli asset di cinque banche

- Il procuratore generale della Corte d'appello della regione di Monte Libano, Ghada Aoun, ha congelato i beni di cinque banche libanesi e dei loro membri dei consigli di amministrazione, vietando altresì la cessione di beni mobili e immobili. Si tratta in particolare di Audi bank, Blom, Bank of Beirut, Med Bank e Sgbl. La decisione di Aoun, magistrato considerato vicino alla presidenza della Repubblica, si applica a proprietà, veicoli e azioni delle società appartenenti alle banche, ai presidenti o ai membri dei consigli di amministrazione. Vale la pena ricordare che dall’ottobre 2019, i titolari di conti in valuta estera presso le banche libanesi possono prelevare i propri soldi solo in moneta locale, a un tasso di cambio molto inferiore rispetto a quello prevalente sul mercato nero, e non possono trasferire le loro somme all'estero. In molti si sono rivolti alla giustizia per contestare questo cambio radicale disposto dalla Banca centrale. L'11 gennaio 2022, Ghada Aoun ha emesso un divieto di viaggio nei confronti del governatore dell'istituto emittente, Riad Salamé, a seguito di una denuncia presentata da diversi avvocati del collettivo "Il popolo vuole la riforma del sistema" bancario. Questi ultimi hanno avviato un procedimento civile accusando il governatore di "appropriazione indebita, arricchimento illecito e riciclaggio di denaro". Martedì 18 gennaio, lo stesso procuratore ha deciso di congelare i beni del governatore della Banca centrale. Il Libano è tecnicamente in default economico dal 2020. Il 74 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, mentre la sterlina libanese ha perso più del 95 per cento del suo valore rispetto al dollaro in pochi mesi. Un’ampia fascia della popolazione e diverse forze politiche ritengono il governatore Salamé responsabile della crisi. (Lib)