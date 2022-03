Business news: Tunisia, ripreso trasporto fosfati su rotaia dopo dopo cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività di trasporto di fosfati per via ferroviaria sulla linea 15 - che collega la città di Metlaoui a Kef ed Dour, nel governatorato di Gafsa, nel sud della Tunisia, dove si trova uno dei più grandi impianti di lavorazione del fosfato del Paese - è ripresa oggi dopo un'interruzione di circa cinque anni. L'interruzione era stata causata delle inondazioni dell'ottobre 2017, quando le infrastrutture del governatorato furono danneggiate. Lo riferiscono i media nazionali, affermando che circa 500 mila tonnellate di fosfato commerciale sono pronte per essere inviate verso i complessi chimici di Gabes e diverse società di fertilizzanti, nazionali ed estere. (Tut)