Business news: Afdb, presto 1 miliardo di dollari in settore agricolo contro effetti della guerra in Ucraina

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) prevede di raccogliere 1 miliardo di dollari nel giro di una settimana per sostenere la produzione agricola in Africa e proteggere il continente dalla potenziale carenza di cibo derivante dall'invasione russa in corso in Ucraina. Lo ha annunciato il presidente dell'Afdb Akinwumi Adesina, spiegando che l'organismo ritiene che "questi aumenti dei prezzi di grano, mais e semi di soia possano potenzialmente peggiorare l'insicurezza alimentare e aumentare l'inflazione". Attraverso il fondo, Afdb mira ad aumentare la produzione di riso, frumento, mais e semi di soia utilizzando tecnologie resistenti al clima, comprese varietà di colture resistenti al calore e alla siccità; la varietà di grano resistente al calore è già stata testata in Sudan ed Etiopia. La maggior parte dei paesi africani fa affidamento su Russia e Ucraina per le loro forniture di grano: Somalia, Benin, Egitto e Sudan sono i principali a dipendere fortemente dalle due nazioni in guerra, con oltre il 70 per cento del loro grano proveniente dai due paesi, mentre secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), almeno 25 paesi africani importano più di un terzo del loro grano dalla Russia e dall'Ucraina. I vertici Afdb convocheranno presto una riunione dei ministri delle Finanze e dell'Agricoltura in Africa per lanciare questo piano di raccolta fondi. (Res)