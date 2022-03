Business news: Zambia, compagnia elettrica statale Zesco sospende gara per acquisto di auto di lusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale dell'energia elettrica dello Zambia, Zesco, ha annunciato la sospensione di una gara per l'acquisto di auto di lusso a seguito delle polemiche sollevate da parte dell'opinione pubblica. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Zesco ha affermato che la gara è stata annullata senza fornire motivazioni. L'azienda aveva invitato a fare offerte per la fornitura e la consegna di 25 veicoli a motore, la maggior parte dei quali Toyota Land Cruiser Suv, che secondo alcuni media locale costerebbero circa 1,7 milioni di dollari. Secondo quanto riferito dal sito web del quotidiano "Lusaka Times", i veicoli erano destinati al consiglio di amministrazione della società appena nominato, i cui membri hanno diritto a un veicolo a loro scelta. (Res)