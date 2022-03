Business news: Eni, in piano al 2025 nuovi progetti in Europa, Africa e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’arco del piano strategico al 2025, presentato alla comunità finanziaria, Eni metterà in produzione 11 progetti “major”, inclusi Baleine in Costa d'Avorio, Marine XII Lng in Congo, Coral in Mozambico, Dalma Gas negli Emirati Arabi Uniti e altri progetti gas in Italia, Indonesia e Norvegia. È quanto si legge nella nota diffusa oggi in occasione del Capital Markets Day 2022. Questi progetti, uniti ai ramp–up, aggiungeranno al 2025 circa 800 mila barili equivalenti al giorno alla produzione di riferimento. L’Upstream di Eni, prosegue la nota, sarà più sostenibile e di valore, con un net carbon footprint Scope 1 e 2 in diminuzione del 65 per cento entro il 2025. “Eni continuerà a focalizzarsi sui progetti con veloce time to market, limitando i capitali inutilizzati: il Capex in quota Eni sarà pari a circa 4,9 miliardi di euro nel 2022 e 4,5 miliardi in media durante il periodo di piano”, si legge nel documento, in cui viene sottolineato che nell’arco di piano le attività esplorative continueranno a rappresentare un fattore distintivo e la fonte principale della diversificazione di Eni verso un portafoglio caratterizzato da una definita presenza di gas, un veloce time to market e un basso breakeven. (Com)