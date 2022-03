Business news: Etiopia, firmati accordi di modernizzazione dei trasporti con due aziende cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della capitale etiope Addis Abeba hanno concluso una serie di accordi di modernizzazione dei trasporti per un valore di 29,17 milioni di dollari con due aziende cinesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Ena", secondo cui un primo accordo del valore di 15 milioni di dollari vedrà l'amministrazione comunale di Addis Abeba acquistare 110 autobus dal principale produttore cinese di autobus, Yutong, in un periodo di otto mesi. Il secondo accordo, da 14,17 milioni di dollari, è stato firmato tra l'amministrazione comunale di Addis Abeba e Hisense TransTech ed è volto a modernizzare il sistema di trasporto pubblico di autobus della città con dispositivi di informazione digitale avanzati. L'Etiopia spera che i due accordi di modernizzazione dei trasporti portino a un miglioramento fondamentale della logistica dei trasporti nella capitale nazionale, attraverso l'integrazione di sistemi di tecnologia della comunicazione dell'informazione (Ict) all'avanguardia. All'inizio di questo mese il vettore aereo nazionale etiope Ethiopian Airlines ha annunciato di aver stretto una partnership con Air Djibouti e International Djibouti Industrial Park Operation (Idipo) per iniziare il trasporto multimodale mare-aria, rivelando che il l'accordo prevede il trasporto di merci da destinazioni cinesi verso la Zona franca di Gibuti via mare e poi per via aerea dall'aeroporto internazionale di Gibuti. Il governo etiope ha identificato il settore dei trasporti e della logistica come un punto di svolta per mantenere la traiettoria di crescita economica del Paese e di recente ha sviluppato un piano decennale di sviluppo del settore dei trasporti, che prevede tra l'altro la costruzione di molti progetti stradali e ferroviari. (Res)