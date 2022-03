India-Giappone: da Tokyo 42 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi e Fushima hanno inoltre sottolineato la portata delle intese che si stanno realizzando in ambito del cosiddetto gruppo Quad, che comprende anche Stati Uniti ed Australia, in particolare nella lotta al nuovo coronavirus, al cambiamento climatico, per lo sviluppo coordinato delle infrastrutture, e per la messa in sicurezza dello spazio cyber. I capi di governo hanno quindi espresso preoccupazione per il "conflitto e la crisi umanitaria" in atto in Ucraina, ribadendo "l'invito a un immediato cessate il fuoco", che è possibile ottenere solo "attraverso il dialogo e la diplomazia". L'India è l'unico Paese del gruppo Quad a non aver apertamente condannato l'invasione della Russia, optando per l'astensione in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite. In una nota separata, l'India ribadisce del il Quad deve "mantener come obiettivi prioritari la promozione della pace, della stabilità e della prosperità nella regione Indo-pacifica". (segue) (Inn)