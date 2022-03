Ucraina: Ferrari (Lega), solidarietà a Guerini, paradossale inserirlo tra "falchi anti russi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà per gli attacchi ricevuti da parte del ministero degli Affari esteri russo al ministro Guerini e pieno sostegno al suo operato. Inserire il ministro della Difesa nella lista dei falchi 'anti-russi' è paradossale. L'Italia e il suo governo non sono contro la Russia e il suo popolo, ma contro l'aggressione armata portata nei confronti dell'Ucraina". Lo dice in una nota il deputato della Lega, Roberto Paolo Ferrari, responsabile dipartimento Difesa del partito. (Com)