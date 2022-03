Ucraina: Sala contestato da manifestanti, “noi non siamo più sorelle dei russi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre 20 giorni la Russia ha invaso l’Ucraina e da più di 20 anni Putin ha invaso la Russia". Con queste parole il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal palco della manifestazione indetta all'arco della Pace per protestare contro la guerra, ha ribadito che la responsabilità del conflitto è personale, ed è di Vladimir Putin, e che "gli ucraini sono nostri fratelli e anche russi lo sono. La popolazione ucraina è sorella della popolazione russa ed entrambe sono sorelle della popolazione europea". Quest'ultima affermazione ha però provocato la reazione di alcune manifestanti ucraine, in prima fila nel presidio, che hanno interrotto il discorso del primo cittadino all'urlo di "non siamo loro sorelle" e "non più", prendendo quindi le distanze da dichiarazioni di fratellanza coi russi. "Di fronte al disastro che Putin impone al mondo - ha poi proseguito Sala dopo l'interruzione - vale la responsabilità personale e collettiva, non può esserci spazio per desiderio di conquistare e avvilire un altro popolo. Siamo qui per dire che per noi non contano i confini ma le persone. Stiamo assistendo a quello che speriamo essere ultimo sussulto di un modo vecchio e sbagliato di guardare al mondo". "La pandemia ci ha mostrato che i confini sono labili. Dobbiamo sperare che esito di questo conflitto risieda nel cambiare la prospettiva, che noi intendiamo non competere ma cooperare" ha concluso Sala. (Rem)