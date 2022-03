Ucraina: Roggiani (Pd), uniti oltre schieramenti politici, Milano è una città che accoglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi siamo scesi in piazza per la pace a fianco dell’Ucraina e dei russi che resistono. Questa volta uniti al di là degli schieramenti politici portando avanti un unico messaggio: il presidente Putin fermi immediatamente la sua scellerata e vile guerra. Come Partito Democratico milanese in tutta l’area metropolitana abbiamo aperto le porte dei nostri circoli, ancora una volta, alla solidarietà con raccolte di generi alimentari, beni di prima necessità, spazi gioco per bambini, corsi di lingue e orientamento ai servizi comunali per l’emergenza. Milano è una città che accoglie e lo ha confermato stasera”. Così la segretaria metropolitana del Pd milanese Silvia Roggiani. (Com)