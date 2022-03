Business news: il Paese si prepara a una possibile mancanza di prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha messo in atto un piano per far fronte a una possibile carenza di prodotti di largo consumo alla luce della guerra in Ucraina e in vista del mese sacro islamico del Ramadan, al via il prossimo aprile, foriero di speculazioni e rincari. Il presidente Abdelmadjid Tebboune, infatti, ha ordinato lo stop alle vendite estere di zucchero, olio e tutti i derivati del grano, una misura simile a quella intrapresa dall’Egitto. In una dichiarazione ad “Agenzia Nova”, l'esperto economico Issam Monrani ha indicato che l'impatto della crisi russo-ucraina sulle importazioni di cereali in Algeria dovrebbe essere più lieve rispetto ai Paesi vicini. Secondo Mokrani, infatti, Algeri ha iniziato a importare grano russo per la prima volta solo tre mesi fa, con l’importazione di almeno 250 mila tonnellate. L’export dall'Ucraina all'Algeria, ha aggiunto Mokrani, si concentra principalmente sui semi di mais e in quantità limitate rispetto agli acquisti dagli Stati Uniti e dall’Egitto. (Ala)