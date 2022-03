Business news: Egitto, nuovi piani per garantire fabbisogno prodotti petroliferi e gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta attualmente lavorando allo sviluppo di nuovi piani volti a garantire in modo sostenibile le esigenze del mercato locale di prodotti petroliferi e gas naturale, intensificando il lavoro di ricerca ed esplorazione. Lo ha affermato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in dichiarazioni alla stampa, parlando delle sfide imposte dalla crisi russo-ucraina alle economie di molti Paesi del mondo e del suo impatto su tutti i settori economici vitali, in particolare sui mercati globali del petrolio e del gas. Lo riferisce il portale "Cnbc arabia". Il ministro ha affermato: "Ciò richiede il rapido sviluppo di nuove scoperte per aumentare la produzione egiziana di petrolio e gas, nonché la capacità di produzione delle raffinerie egiziane". El Molla ha aggiunto che l'obiettivo è aumentare la produzione locale di prodotti petroliferi di alta qualità, aumentare l'efficienza operativa e ridurre le quantità importate dall'estero. (Cae)