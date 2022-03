Business news: Libano, Banca mondiale esorta l'adozione di un piano per la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha rinnovato il suo appello ai "decisori politici in Libano" a "procedere rapidamente con l'adozione di un piano di ripresa economica e finanziaria e ad attuare riforme urgenti e attese al fine di evitare la distruzione totale delle sue reti sociali ed economiche e per arginare la pericolosa emorragia del capitale umano”. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Banca mondiale. Il Libano ha, infatti, un debito di oltre 86 miliardi di dollari, ovvero poco più del 150 per cento del Pil. La comunità internazionale chiede riforme urgenti in cambio dell'erogazione di aiuti economici. Tuttavia, le riforme tardano ad arrivare e i libanesi stanno affrontando una crisi economica dalla quale non vedono la fine. (Lib)