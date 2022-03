Business news: ministro Energia riceve ambasciatore Usa, focus su piano elettrico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Risorse idriche del Libano, Walid Fayyad, ha ricevuto l’ambasciatrice degli Stati Uniti a Beiru, Dorothy Shea, per discutere dei preparativi in corso nel settore energetico, in particolare dell'aumento delle ore di alimentazione. Nel settembre 2021, Siria, Egitto e Giordania hanno concordato di aiutare il Libano a sopperire alle carenze energetiche. In particolare, i ministri dell'Energia giordano, egiziano, siriano e libanese hanno concordato una tabella di marcia per convogliare gas dall'Egitto verso il Paese dei cedri. Nel gennaio 2022, il Libano ha firmato un accordo con la Giordania per il trasporto di elettricità attraverso la Siria. "L'ambasciatore Shea ha promesso di aiutarci, in particolare per quanto riguarda l'importazione di gas dall'Egitto, l'arrivo di elettricità dalla Giordania e l'approvazione finale del piano elettrico che sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri domani", ha detto Fayyad. “La presentazione di questo piano all'opinione pubblica è una richiesta dei donatori, in particolare della Banca Mondiale”, ha aggiunto il ministro. Nonostante le sanzioni imposte al regime di Bashar al Assad, Washington ha dato il via libera eccezionale a questo progetto. Una deroga che consentirebbe al Libano di essere esentato dalle sanzioni previste nel Caesar Act statunitense contro qualsiasi persona, azienda, istituzione o governo che stringa accordi con Damasco o contribuisca alla ricostruzione della Siria. Da parte sua, il sindacato dei dipendenti della società pubblica Electricité du Liban (Edl) ha prolungato fino al 22 marzo lo sciopero iniziato il 9 marzo per chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro e un aumento della retribuzione. Secondo il sindacato, l’azienda “nasconde al governo e all'opinione pubblica la sua vera condizione, nonché la causa del crollo del settore energetico a vari livelli". L’organizzazione dei lavoratori ha criticato il ministro Walid Fayad, così come il consiglio di amministrazione di Edl, tutti ritenuti "pienamente responsabili di tutto quello che è successo a causa della loro mancata risposta alle nostre richieste". (Lib)