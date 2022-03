India-Giappone: da Tokyo 42 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno per garantire la pace e la sicurezza nell'Indo-Pacifico, la ricerca di un approccio condiviso sulla crisi in Ucraina e l'annuncio giapponese di un ampio piano di investimenti pubblici e privati in India.Sono alcuni dei temi trattati dai primi ministri di India e Giappone, Narendra Modi e Fumio Kishida, riuniti a Nuova Dehli in occasione del 14mo summit bilaterale. Nell'ottica di un incremento della cooperazione economica e commerciale, Tokyo ha annunciato che nei prossimi cinque anni investirà cinque trilioni di yen, l'equivalente di 42 miliardi di dollari in India, destinati a "progetti di reciproco interesse". Il piano segue quello siglato nel 2014, dall'allora premier giapponese Shinzo Abe, con l'obiettivo "raggiunto" di investire 3,5 trilioni di yen. (segue) (Inn)