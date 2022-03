Colombia: membro del "clan del Golfo" fugge dal carcere vestito da guardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale attività del "Clan" è quella del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Secondo il portale specializzata "Insight Crime", il gruppo non opera tanto come un cartello, ma come "fornitore di servizi per narcotrafficanti indipendenti". Di fatto, gli "urabenos" controllano i vari territori, gestiscono il mercato della pasta di cocaina, la sostanza da cui viene raffinata la polvere, garantisce la sicurezza dei corrieri internazionali, fornisce accesso o protezione ai laboratori per la produzione, organizza la rete di immagazzinamento e distribuzione e facilita il passaggio della sostanza alle frontiere. Buona parte delle cellule di cui si compone il gruppo risponde direttamente alla dirigenza, mentre le altre vengono attivate in caso di bisogno. Tutte, prosegue il portale, si devono comunque sostenere con finanziamenti propri, ragione del perché le varie unità di "urabenos" sono entrate in altre attività illecite. (Mec)