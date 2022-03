Business news: Arabia Saudita, spagnola Caf si aggiudica contratto ferroviario da 200 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo spagnolo Caf ha firmato un contratto con l'operatore ferroviario statale Saudi Arabia Railways (Sar) da 200 milioni di euro che copre la manutenzione della flotta di treni dell'operatore saudita, nonché il supporto tecnico e altri servizi correlati per i prossimi 5 anni. Secondo quanto reso noto da Cf in un comunicato, si tratta delle unità che attualmente prestano servizio sulla linea Nord-Sud, che collega la capitale Riad con la città di Qurayat, così come quelle che operano sulla linea Est-Ovest, che a sua volta collega Riad con Dammam, una rete ferroviaria di oltre 1.700 chilometri di lunghezza. Il contratto prevede, inoltre, la creazione del Centro di eccellenza di ingegneria, che avrà lo scopo di formare il personale Sar affinché abbia le capacità operative per eseguire i lavori di manutenzione delle unità, così come l'adattamento delle strutture della società per l'attività di ricondizionamento dei sistemi principali delle unità. Allo stesso tempo, saranno firmati accordi strategici con università e centri tecnici locali per svolgere lavori di ricerca e rafforzare le capacità e le conoscenze relative al settore ferroviario nella regione. Infine, il contratto comprende anche l'implementazione del centro Digital hub di Sar, come centro di riferimento nella regione del Golfo nel campo della digitalizzazione dei treni, e il cui obiettivo sarà lo sviluppo di sistemi e strumenti digitali per i treni delle suddette flotte. Questo nuovo progetto consolida la presenza di Caf in Arabia Saudita, dopo i contratti di fornitura e manutenzione di unità che l'azienda ha realizzato negli ultimi anni nel paese. (Spm)