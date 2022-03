Business news: Marocco-Israele, compagnie aeree firmano accordo su codice condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera del Regno del Marocco Royal Air Maroc ha firmato un accordo di code sharing con la compagnia aerea israeliana El Al. Secondo quanto riferito dal vettore aereo marocchino, l’accordo è stato firmato a Tel Aviv durante una cerimonia organizzata in occasione del volo inaugurale della Royal Air Maroc tra Casablanca e Tel Aviv presieduta dagli amministratori delegati delle due compagnie aeree, rispettivamente Abdelhamid Addou e Avigal Soreq. Il codeshare annovera, in una prima fase, i voli diretti tra Marocco e Israele operati dalle due compagnie. Infatti, El Al programma voli regolari tra Tel Aviv e Marrakech con tre rotazioni alla settimana, mentre Royal Air Maroc ha appena inaugurato la suo nuova rotta che collega direttamente Casablanca e Tel Aviv con quattro voli settimanali. "Siamo molto lieti di concludere questa importante partnership con El Al che contribuirà al rafforzamento del nostro traffico, consentirà di offrire ai nostri passeggeri un collegamento verso ulteriori destinazioni e un viaggio più confortevole grazie alle operazioni di check-in end-to-end, con assistenza internazionale negli aeroporti gestiti dalle due compagnie”, ha sottolineato in questa occasione Addou. Da parte sua, anche l’amministratore delegato di El Al si è detto “lieto di questa partnership”. Questa collaborazione, ha proseguito, “è un grande traguardo raggiunto in un tempo relativamente breve dalla conclusione degli Accordi di Abramo che hanno permesso di instaurare rapporti ufficiali”. Il primo volo diretto tra Casablanca e Tel Aviv è stato effettuato dalla Royal Air Maroc con a bordo 80 imprenditori marocchini di spicco per partecipare a un forum economico in cui si discuterà delle modalità di cooperazione e partnership economica tra Marocco e Israele. (Mar)