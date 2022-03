Business news: Tunisia, crescita economica dell'1,6 per cento nell'ultimo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Tunisia ha registrato una crescita dell'1,6 per cento nel quarto trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ins). Rispetto al terzo trimestre dello stesso anno, il Prodotto interno lordo (Pil) tunisino è aumentato dello 0,7 per cento nel periodo ottobre-dicembre. Secondo le stime dell’Ins, l'economia tunisina è cresciuta del 3,1 per cento nel corso dell'anno precedente. In particolare, il settore dell'agricoltura e della pesca ha registrato un calo del 4,2 per cento nel quarto trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; il settore tessile, abbigliamento e calzature è diminuito di 3,9 per cento; al contrario, la produzione mineraria è aumentata del 78,6 per cento; il settore dell'estrazione di petrolio del 20,6 per cento; il settore hotel, ristoranti e caffè del 5,2 per cento. Anche il valore aggiunto del settore dei servizi di trasporto è aumentato dell'11,4 per cento, mentre i servizi finanziari sono diminuitu del 3,7 per cento. I dati hanno rivelato che il valore aggiunto nel settore delle industrie chimiche è aumentato del 29,5 per cento, quello delle industrie agroalimentari del 2,9 e il settore dell'industria dei materiali da costruzione e della ceramica dello 0,7 per cento. (Tut)