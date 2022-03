Business news: Egitto, incentivi in economia verde, intelligenza artificiale e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha deciso di concedere incentivi per le attività di investimento legate all'economia verde, all'intelligenza artificiale, al sostegno all'innovazione, allo sport, all'istruzione, ai progetti di ricerca scientifica e alla localizzazione industriale. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. Nello specifico, Il Cairo ha deciso di semplificare le procedure burocratiche relative agli investimenti. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly in un comunicato stampa pubblicato sui canali ufficiali. Gli incentivi per l'economia verde includono la produzione, lo stoccaggio e l'esportazione di idrogeno verde e i progetti di produzione, stoccaggio ed esportazione di ammoniaca verde. Gli incentivi per il settore dell'istruzione, invece, comprendono l'istituzione e la gestione di scuole e istituti. (Cae)