Business news: Algeria, premier Benabderrahmane riceve alto funzionario Banca Mondiale

- Il primo ministro d’Algeria, Aimene Benabderrahmane, ha ricevuto il direttore regionale della Banca Mondiale incaricato delle operazioni per il Maghreb e Malta, Jesco Hentschel, in visita di lavoro in Algeria. L'incontro ha fornito "l'occasione per uno scambio di opinioni sulle riforme in Algeria e sui risultati positivi ottenuti nella diversificazione dell'economia nazionale, nonché sulle prospettive di cooperazione tra Algeria e Banca Mondiale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di esperienze e assistenza tecnica nei settori prioritari del programma d'azione del governo, al fine di attuare il programma del presidente della Repubblica (Abdelmajid Tebboune)”, si legge in un comunicato dell’esecutivo algerino. L'incontro si è svolto alla presenza del neo nominato ministro delle Finanze, Abderrahmane Raouya. Lo scorso dicembre, l'Algeria aveva criticato aspramente la Banca Mondiale, accusandola di essersi “trasformarsi in uno strumento di manipolazione e propaganda”. Ciò era avvenuto dopo la pubblicazione di un rapporto dell’organizzazione internazionale che prevedeva “un terremoto economico in Algeria, data la vulnerabilità delle sue esportazioni”. (Ala)