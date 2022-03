Ucraina: Gelmini, solidarietà a Guerini, minacce ritorsioni da Mosca non ci spaventano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Le minacce di ritorsioni da parte di Mosca non ci spaventano. Italia continuerà a condividere con Ue, Nato e alleati, la risposta dei Paesi liberi e democratici alla brutale invasione russa dell’Ucraina. Il tentativo di divederci non avrà successo. Solidarietà a Lorenzo Guerini". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)