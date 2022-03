Ucraina: Fornaro (Leu), attacco a Guerini propaganda di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Lo scomposto attacco del ministro russo al ministro Guerini è inaccettabile. Dalla Russia arriva una nuova provocazione utile solo alla propaganda di guerra. L'Italia continuerà a lavorare per la pace e per un cessate il fuoco immediato. Al ministro Guerini va il nostro sostegno". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. (Com)