Ucraina: Unicef chiede di rafforzare le misure per proteggere i bambini che fuggono dalla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha avvertito che i bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina sono esposti a un rischio maggiore di tratta e sfruttamento. I responsabili di tratta spesso cercano di sfruttare il caos dei grandi movimenti di popolazione, e con più di 1,5 milioni di bambini che sono fuggiti dall'Ucraina come rifugiati dal 24 febbraio, e innumerevoli altri sfollati a causa delle violenze all'interno del Paese, la minaccia per i bambini è reale e crescente.Secondo una recente analisi condotta da Unicef, l'Inter-Agency Coordination Group against Trafficking (Icat), il 28 per cento delle vittime identificate della tratta a livello globale sono bambini. Nel contesto dell'Ucraina, gli esperti dell'Unicef in materia di protezione dell'infanzia ritengono che i bambini rappresentino probabilmente una percentuale ancora maggiore delle potenziali vittime di tratta, dato che i bambini e le donne rappresentano quasi tutti i rifugiati che sono fuggiti dal Paese finora. "La guerra in Ucraina sta portando a massicci spostamenti e flussi di rifugiati - condizioni che potrebbero portare a un aumento significativo della tratta di esseri umani e a un'acuta crisi di protezione dei bambini", ha dichiarato Afshan Khan, Direttore regionale dell'UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale. "I bambini sfollati sono estremamente vulnerabili alla separazione dalle loro famiglie, allo sfruttamento e alla tratta. Hanno bisogno che i governi della regione si facciano avanti e mettano in atto misure per tenerli al sicuro". (segue) (Com)