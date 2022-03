India-Giappone: da Tokyo 42 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi cinque anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla dichiarazione finale, India e Giappone hanno firmato anche diversi strumenti di cooperazione. Tra questi, un'ambiziosa iniziativa per lo sviluppo sostenibile nelle regioni nordorientali dell'India, con programmi che puntano al rafforzamento delle tecniche agricole e dell'industria agricola, del turismo come della crescita nelle aree urbane, nella salute, nella connettività e nella risposta alle emergenze ambientali. Particolare risalto occupa l'iniziativa per la catena di valore nell'economia del bambù, "parte del legato culturale" dei due Paesi. Non meno importante lo strumento disegnato per la cooperazione in ottica di energie rinnovabili, al netto dei differenti tempi di emissione zero carbonio (l'India ha fissato il 2070, il Giappone 2050). (Inn)