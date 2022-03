Ucraina: Casini, solidarietà a Guerini, Parlamento e Paese sono con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro Guerini si è dimostrato "un ministro serio e competente. Fa il suo lavoro con equilibrio e senza toni sbagliati, ma con rispetto verso gli altri. Anche in questa occasione non è venuto meno al suo stile. L'Italia, e Guerini, scelgono una piena assunzione di responsabilità. Non siamo dei Ponzio Pilato e non giriamo la testa dall'altra parte. Abbiamo deciso di inviare armi all'Ucraina nell'ambito delle regole di ingaggio della Nato. Sono armi a scopo solo difensivo. Gli attacchi a Guerini hanno come unico effetto quello di rafforzare la credibilità del ministro, di vedere il Parlamento tutto stringersi intorno a lui, come l'intera comunità nazionale. Siamo un Paese serio e la nostra postura deve essere, ed è, quella di un Paese serio". Lo dice il senatore Pier Ferdinando Casini in un'intervista che uscirà domani sul "Quotidiano nazionale". (Rin)