Colombia: membro del "clan del Golfo" fugge dal carcere vestito da guardia

- Juan Larinson Castro Esteban, uno dei nomi di vertice dell'organizzazione criminale colombiana "Clan del Golfo", è fuggito dal carcere La Picoa (nella capitale Bogotà) travestito da guardia penitenziaria. L'uomo, conosciuto con il soprannome di "Matamba", pare abbia superato il filtro di ben sette porte, fino a uscire dal perimetro. La procura generale agli ordini di Margarita Cabello ha annunciato l'apertura di un'inchiesta e la sospensione del direttore del carcere, Juan Gabriel Gordillo, del vicedirettore e di 55 agenti. "È inaccettabile. In meno di venti giorni ci troviamo dinanzi a un altro fatto vergognoso che merita il rifiuto di tutti i colombiani", ha detto Cabello citata dall'emittente "W Radio". Nei giorni scorsi aveva fatto rumore la notizia dell'imprenditore Carlos Mattos individuato in giro per la città, e non in carcere. Il presidente Ivan Duque ha annunciato l'imminente varo di una riforma carceraria. "Matamba", che solo pochi giorni fa aveva fatto sapere di essere pronto a collaborare con la giustizia, non è nuovo a queste imprese. Oltre a eludere la giustizia per altre due volte, l'uomo è riuscito anche a fuggire dal fronte 29 delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), poco prima di essere fucilato. (segue) (Mec)