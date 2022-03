Ucraina: Sala, organizzare accoglienza non è solo dare un tetto, ma cure mediche e lavoro - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Solo in Italia si stima che mezzo milione di persone dall'Ucraina cercheranno di trovare conforto, e allestire un'accoglienza adeguata vuol dire molte cose, dal dare un tetto a chi non ce l'ha a cure mediche e vaccinali fino alla copertura scolastica per i bambini e i ragazzi e lavorativa per tutti gli altri. Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la manifestazione che si è svolta oggi all'arco della Pace, indetta dal Consiglio comunale di Milano per protestare contro la guerra in Ucraina. (Video: Agenzia Nova) (Rem)