Ucraina: Sala, Europa guardi al modello milanese di accoglienza profughi

- Si dice che Milano sia la città più europea, ma in questo momento è l'Europa che deve guardare a Milano come modello di accoglienza dei profughi ucraini. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal palco della manifestazione all’Arco della Pace indetta dal Consiglio comunale. Milano ha un Dna preciso - ha sottolineato Sala -, è una città che accoglie da sempre. L’Europa deve osservare quello che fa Milano, cioè deve accogliere tutti coloro che vogliono venirci a vivere su un modello basato sulla pace e sullo sviluppo". “Tutti noi - ha aggiunto il primo cittadino - ci riconosciamo in uno spazio dove costruire il diritto ad essere liberi e ad essere trattati con giustizia, che per gli ucraini significa essere accolti da tutta l’Europa. Dovremo aumentare la capacità di accoglienza per questi profughi che sono nostri fratelli e sorelle. Prima di tutto dare un tetto, cure mediche, vaccini, scuole per i bambini, un lavoro. L’Italia e Milano sono ostello per coloro che sono sottoposti a una prova tanto dolorosa”. (Rem)