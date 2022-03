Ucraina: Unicef chiede di rafforzare le misure per proteggere i bambini che fuggono dalla guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 500 bambini non accompagnati sono stati identificati mentre transitavano dall'Ucraina alla Romania dal 24 febbraio al 17 marzo. Il vero numero di bambini separati che sono fuggiti dall'Ucraina verso i paesi vicini è probabilmente molto più alto. I bambini separati sono particolarmente vulnerabili alla tratta e allo sfruttamento. "Per i bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina dovrebbe essere valutata la loro vulnerabilità quando attraversano un Paese vicino", ha dichiarato Khan. "Ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per rafforzare i processi di screening ai valichi di frontiera dei rifugiati". Per proteggere e sostenere i bambini e le famiglie che sono fuggiti dall'Ucraina, l'UNICEF e l'UNHCR, in collaborazione con i governi e le organizzazioni della società civile, stanno allestendo i "Blue Dots", spazi sicuri per bambini e donne. I "Blue Dots" forniscono informazioni fondamentali alle famiglie in viaggio, aiutano a identificare i bambini non accompagnati e separati e a garantire la loro protezione, e forniscono un hub per i servizi essenziali. I "Blue Dots" sono già stati istituiti nei paesi che ospitano bambini e donne ucraini e saranno ampliati nei prossimi giorni, fra cui 34 in Polonia. (Com)