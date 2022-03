Ucraina: Lega, delegazione in piazza a Milano, serve impegno forte per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Lega composta dal commissario cittadino Stefano Bolognini, dall’On. Federica Zanella, dai consiglieri comunali Alessandro Verri e Deborah Giovanati e da diversi consiglieri di municipio ha partecipato al presidio per la pace in Ucraina organizzato all’Arco della Pace dall’amministrazione comunale di Milano. “La Lega condanna fermamente l’invasione dell’Ucraina e auspica che quanto prima si possa giungere alla pace attraverso la via diplomatica. Per questo serve l’impegno forte di tutti e dell’intera comunità internazionale.” (Com)