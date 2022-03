Francia: a 60 anni dagli accordi di Evian Macron invoca la riappacificazione con l’Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto una riappacificazione della memoria della guerra d’Algeria lungo entrambe le sponde del Mar Mediterraneo. Lo ha fatto durante una cerimonia all’Eliseo per commemorare il 60mo anniversario degli accordi di Evian del 19 marzo 1962 per porre fine alla guerra in Algeria. Il capo dello Stato ha definito gli accordi “una vittoria per alcuni” e “una sconfitta per altri”. Gli accordi non furono “né l’inizio della pace, né la fine della guerra”. Il presidente ha fatto appello alla riappacificazione fin dall’inizio del suo mandato quinquennale, definendola “un viaggio molto imperfetto, ma che è un percorso di riconoscimento consistente nel porre fine a negazioni e silenzi”. “Sono stato in grado di fare cose intollerabili per alcuni dei presenti qui oggi o ad altri ma credo che fossero cose da fare”, ha detto Macron, difendendo le sue iniziative in tema di guerra d’Algeria. Tra di esse c’è il riconoscimento dell’assassinio di Maurice Audin, membro del Partito comunista algerino ucciso dalle autorità francesi durante la battaglia di Algeri. “Abbiamo riconosciuto la singolare storia degli harki, le mancanze dell’amministrazione francese nei confronti della dignità e dell’integrità delle persone”, ha continuato il presidente. “Verrà il giorno in cui l’Algeria potrà intraprendere questo percorso, che è più difficile per i leader e per il popolo algerino”, ha affermato Macron. (Frp)