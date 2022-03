Spagna: ministro Bolanos, relazioni con Marocco buone e stabili per gestire insieme problema immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura del governo spagnolo nei confronti del Marocco nella controversia sul Sahara occidentale mostra che la Spagna può avere relazioni stabili e buone con Rabat per collaborare contro i trafficanti di esseri umani e contrastare l’immigrazione clandestina. Lo ha detto il ministro della presidenza del governo di Madrid, Felix Bolanos. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un messaggio al re del Marocco Mohammed VI, ha “riconosciuto l'importanza della questione del Sahara per il Marocco” e giudicato “l'iniziativa di autonomia marocchina, presentata nel 2007, come la base più seria, realistica e credibile per risolvere la controversia”, riferisce il ministero degli Esteri marocchino. (Spm)