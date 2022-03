Rugby: assessore Roma, successo Italia inatteso e meritato, forza ragazzi presto vittoria anche in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inattesa e forse per questo ancora più meritata. La vittoria dell'Italia del rugby contro il Galles oggi è il risultato di una partita straordinaria, che interrompe la striscia negativa che durava da troppo tempo e che diventa bene augurante per le prossime stagioni della nostra giovane nazionale", così in una nota l'assessore allo Sport, Grandi eventi, Turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. "Alla squadra tutta, guidata in campo dal capitano Michele Lamaro, che è nato a Roma e proprio qui ha iniziato a giocare la palla ovale, e alla Federazione Italiana Rugby vanno i complimenti più sentiti per il risultato odierno", continua Onorato. "Forza ragazzi. Vi aspettiamo presto con nuovi ed entusiasmanti successi anche in casa a Roma, allo stadio Olimpico che è la casa italiana del 6 Nazioni", conclude l'Assessore. (Com)