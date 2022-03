Ucraina: Sala, organizzare accoglienza non è solo dare un tetto, ma cure mediche e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo in Italia si stima che mezzo milione di persone dall'Ucraina cercheranno di trovare conforto, e allestire un'accoglienza adeguata vuol dire molte cose, dal dare un tetto a chi non ce l'ha a cure mediche e vaccinali fino alla copertura scolastica per i bambini e i ragazzi e lavorativa per tutti gli altri. Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la manifestazione che si è svolta oggi all'arco della Pace, indetta dal Consiglio comunale di Milano per protestare contro la guerra in Ucraina. "Dante, il Sommo Poeta, diceva che l'Italia è 'di dolore ostello' - ha proseguito Sala -. Confermiamo Dante: l'Italia e Milano sono l'ostello dove possono trovare rifugio coloro che sono sottoposti a una prova tanto dolorosa. Ci sono un milione e mezzo di bambine e bambini in viaggio dall'Ucraina per trovare accoglienza in Europa - ha poi sottolineato il Sindaco -. Praticamente la popolazione di Milano. Una Milano di bambini si sta spostando verso l'Europa. Ogni qual volta si pensa alla guerra, bisogna pensare a questo: alle bambine, ai bambini. Sta lì tutta la nostra responsabilità, tutta la nostra civiltà. Il grado di civiltà di una società si misura da questo: da quanto si riesce a permettere ai bambini di crescere nella libertà e nella giustizia dello sviluppo". (Rem)